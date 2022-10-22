ВОЙНА В Украине Сколько роCCийских военных захотели добровольно сдаться в плен ВСУ

2022-10-22 20:00

В большинстве своем сдаться в плен желают мобилизованные и те российские военные, которые уже воюют против Украины.

Добровольно сдаться в плен ВСУ пожелали 3000 российских военных с начала работы государственного проекта "Хочу жить".

Об этом спикер проекта Виталий Матвиенко рассказал на брифинге 20 октября.

"С момента старта проекта уже имеем более 3000 обращений от российских военных. Цифру добровольно сдавшихся в плен в целях безопасности пока не называем", — сказал спикер "Хочу жить".

Он отметил, что проект себя полностью оправдал, ведь российские военные активно сдаются в плен. Положительные результаты есть и от того, что информация о проекте быстро распространяется в РФ.

Матвиенко также сообщил, что на телефон горячей линии проекта обращаются в основном семьи, родные российских военных, а также те россияне, которые ожидают повестки. Часто поступают обращения и от действующих российских военных, уже находящихся на территории Украины.

"В начале старта проекта и его огласки к нам преимущественно обращались те, кто вскоре должен быть мобилизован. А сейчас частота обращений идет в сторону мобилизованных и тех, которые уже на территории Украины", — рассказал Матвиенко.

Сдача оккупантов в плен

В последнее время в плен в Украины попадают немало мобилизованных российских бойцов Так, на Харьковщине в плен ВСУ попали двое российских военных, которые успели повоевать в Украине всего два дня.

Россию обеспокоило большое количество заявок от военных, желающих сдаться в плен ВСУ. Потому генпрокуратура страны приняла решение блокировать работу украинского сайта "Хочу жить".

Заметим, что касается освобождения россиян из украинского плена, то страна-агрессор наиболее активно пытается вернуть офицеров и пилотов, направляя соответствующие запросы. А меньше всего – представителей "ЛНР" и "ДНР".