ВОЙНА В Украине В Украине вводят экстренные отключения света

2022-10-31 16:00

 

31 октября в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры россиянами.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии".

Детали: Представитель ОП напомнил, что российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель.

Службы работают на местах над ликвидацией последствий.

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