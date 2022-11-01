ВОЙНА В Украине Украинцев привлекут в "Армию восстановления": что нужно делать и сколько денег будут платить

2022-11-01 18:30

В Украине на конец текущего года уровень безработицы будет составлять 30%, такой прогноз дает Минэкономики.

Так, по официальным данным, с начала военных действий с 24 февраля статус безработного получили более 400 тысяч граждан. Более 200 тысяч зарегистрированных безработных украинцев получают пособие по безработице.

В свою очередь, в НБУ ожидают, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12–13%, а в реальном измерении (с вычетом инфляции) – на четверть. Также в Нацбанке отметили, что уже в 2023-м году зарплаты «возрастут почти на треть и превысят довоенный уровень, а в 2024 году – еще на 28%». Тем не менее, повышение зарплат в реальном измерении будет «достаточно медленным, учитывая высокую инфляцию и ниже довоенной производительность».

Тем временем в стране была создана еще одна армия. Кроме защищающей страну на фронте, есть еще «Армия восстановления». К ней могут присоединиться люди, которые по разным причинам остались без работы.

За работу будут платить суммы в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн), что в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице.

С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры, а организатором должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти.

К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Что касается характера робот, то это могут быть те, которые носят оборонный характер, работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

В частности, это может быть укрепление дамб, заготовка дров для военных и населения, обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов, разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий, обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие, оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста, ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы и т.д.

На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.