ВОЙНА В Украине Украинцев привлекут в "Армию восстановления": что нужно делать и сколько денег будут платить

2022-11-01 18:30

 

В Украине на конец текущего года уровень безработицы будет составлять 30%, такой прогноз дает Минэкономики.

Так, по официальным данным, с начала военных действий с 24 февраля статус безработного получили более 400 тысяч граждан. Более 200 тысяч зарегистрированных безработных украинцев получают пособие по безработице.

В свою очередь, в НБУ ожидают, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12–13%, а в реальном измерении (с вычетом инфляции) – на четверть. Также в Нацбанке отметили, что уже в 2023-м году зарплаты «возрастут почти на треть и превысят довоенный уровень, а в 2024 году – еще на 28%». Тем не менее, повышение зарплат в реальном измерении будет «достаточно медленным, учитывая высокую инфляцию и ниже довоенной производительность».

Тем временем в стране была создана еще одна армия. Кроме защищающей страну на фронте, есть еще «Армия восстановления». К ней могут присоединиться люди, которые по разным причинам остались без работы.

За работу будут платить суммы в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн), что в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице.

С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры, а организатором должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти.

К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Что касается характера робот, то это могут быть те, которые носят оборонный характер, работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

В частности, это может быть укрепление дамб, заготовка дров для военных и населения, обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов, разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий, обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие, оказание помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста, ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы и т.д.

На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.

subscriber subscriber

Еще по теме

80 тысяч украинцев в Польше лишились права на выплаты: кого это коснулось

2022-10-26 09:00

Кошмарить не будут: женщины официально получили отсрочку от призыва в армию

2022-09-15 22:00

Оккупанты набирают в армию алкоголиков, наркоманов и осужденных: сводка Генштаба ВСУ

2022-09-14 17:00

Это ловушка, – Верещук сделала важное предостережение эвакуированным с оккупированных территорий

2022-09-11 13:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео "Летучие мыши и птицы не соблюдают суверенные границы, как и роССия": в ООН жестко потроллили рф из-за бреда о биолаборатории

2022-11-01 21:00

фото Около 90 самолетов: ударная группа ВМС США во главе с Gerald Ford направилась в Европу

2022-11-01 20:30

Кулеба объяснил, почему атака в Севастополе - только повод для рф выйти из "зерновой инициативы"

2022-11-01 20:00

Витренко назвал будущий отопительный сезон худшим в истории Украины

2022-11-01 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео "Летучие мыши и птицы не соблюдают суверенные границы, как и роССия": в ООН жестко потроллили рф из-за бреда о биолаборатории 2022-11-01 21:00
фото Около 90 самолетов: ударная группа ВМС США во главе с Gerald Ford направилась в Европу 2022-11-01 20:30
Кулеба объяснил, почему атака в Севастополе - только повод для рф выйти из "зерновой инициативы" 2022-11-01 20:00
Витренко назвал будущий отопительный сезон худшим в истории Украины 2022-11-01 19:30