ВОЙНА В Украине Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

2022-11-02 16:00

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

Источник: Алексей Кулеба в интервью hromadske

Прямая речь: "После 10 октября ситуация серьезно изменилась, российская армия начала целенаправленно разрушать нашу энергетическую инфраструктуру, которая является критической. Мы понимаем, что Киевская область снова становится форпостом города Киева. Бьют сюда непосредственно для того, чтобы света не было в самом Киеве.

Здесь проживает большое количество людей, это создание такого гуманитарного кризиса, аналогов которого мир не видел 70 лет...

Мы, как областная военная администрация, готовимся к любому развитию событий, в том числе и самому сложному. Люди также должны готовиться и понимать, что у них должны быть запасы еды и воды. Должны быть заряженные мобильные телефоны".

Детали: На вопрос, может ли произойти полное отключение электроэнергии, Кулеба ответил утвердительно: "Да, если будут продолжаться ракетные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры и мы не сможем сохранить ее благодаря ПВО".

"Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше", – пояснил глава ОВА.

Он констатировал, что трудно предсказать условия поражения.

"То есть есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому", – уточнил Кулеба.

Он также признал, что "ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет отопления".

"Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, там есть еда, определенные запасы воды. То есть это укрытия, которые позволят быть в тепле и безопасности. У ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева", – сказал Кулеба.

На вопрос, может ли сложиться ситуация, когда людям и три месяца придется сидеть без света, глава Киевской ОГА ответил: "Мы сможем об этом говорить, когда будем понимать, что конкретно произошло".

После обстрелов 31 октября в Киевской области 400 тысяч абонентов остались без света. Произошло аварийное отключение. По словам Кулебы, сейчас в разных общинах уже должны происходить плановые отключения по часам, сроки должны быть примерно одинаковыми.

Глава ОВА также сказал, что не слышал о нехватке ремонтного оборудования на станциях.

"Если говорить о трансформаторах, то их можно сделать и в Украине. Есть определенное технологическое оборудование, которое нам придется ждать три месяца или даже больше. Но это не значит, что его нет вообще. Ничего неизменного нет", – сказал Кулеба.

Предыстория:

- Россия с 10 октября совершила ряд массированных атак на энергетические объекты Украины, в частности в Киевской области.

- 1 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру, но призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой в столице развернут около 1000 пунктов обогрева для жителей города.