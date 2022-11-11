ВОЙНА В Украине После 24-летнего перерыва возобновилось пассажирское ж/д сообщение Киев-Кишинев

2022-11-11 20:34

После 24-летнего перерыва в Украине возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Киев-Кишинев № 351/352 будет отправляться через день в 17:02 с прибытием в 10:38 в столицу Молдовы.

Кишенев-Киев отправляется в 17:45 с прибытием в столицу в 11:48.

Начальник пассажирской службы госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Константин Павлов заявил, что данный поезд в первую очередь рассчитан на жителей Украины, которые используют республику в качестве транзитного хаба для поездок в другие страны. 

Он назвал символичным, что поезд Кишинев - Киев, формирования "Железной дороги Молдовы", курсировал до 2 октября 1998 года, и вот спустя ровно 24 года поезд «двух столиц» возвращается на линию.

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ВОЙНА В Украине

После 24-летнего перерыва возобновилось пассажирское ж/д сообщение Киев-Кишинев 2022-11-11 20:34
Сейм Литвы одобрил лишение гражданства страны за любую поддержку действий рф 2022-11-11 19:31
ЗСУ можуть звільнити захоплені рф території вже до кінця цього року, - екскомандувач Сил США у Європі Бен Годжес 2022-11-11 18:28
На украино-румынской открыт новый автомобильный пункт пропуска - Красноильск 2022-11-11 17:32