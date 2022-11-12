ВОЙНА В Украине В Украине одни дома отключают от света чаще других: в чем причина

2022-11-12 14:00

Одни дома в Украине отключают от электроэнергии чаще других, а график не всегда соответствует фактическим отключениям из-за необходимости вводить аварийные ограничения. Они же возникают как в связи с российскими обстрелами, так и стремительным ростом потребления в конкретном регионе, которое "не соответствует уровню генерации или возможностям сети".

Об этом рассказал член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает Forbes. Он подробно объяснил разницу между плановыми и экстренными отключениями. Так:

- плановые предполагают, что диспетчер "Укрэнерго" прогнозирует дефицит на следующие сутки и доводит до облэнерго объем ограничений. Благодаря этому облэнерго "в более плановом порядке могут переключаться между очередями потребителей";

- аварийные происходят при стремительном росте потребления в конкретном регионе, которое "не соответствует уровню генерации или возможностям сети". Тогда диспетчер дает команду снизить потребление, которая "должна быть выполнена почти мгновенно".

При этом Бойко подчеркнул: если бы не очередные российские обстрелы 22 и 31 октября, Украина уже отказалась бы от аварийных отключений. Более того, само количество отключения сократилось бы.

"Работали бы плановые графики, а количество отключений сокращалось пропорционально восстановлению. Сейчас же прогнозировать достаточно сложно из-за постоянных атак", – рассказал он.

Помимо этого, Бойко отметил: в среднем дефицит электроэнергии в Украине составляет 10–20%. Однако в отдельных регионах ситуация может быть намного хуже.

В качестве примера он привел Киев, в котором уровень дефицита составляет 30%. Привели к этому, по словам Бойко, несколько факторов, в частности, ухудшение погодных условий.