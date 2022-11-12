ВОЙНА В Украине В Украине одни дома отключают от света чаще других: в чем причина

2022-11-12 14:00

 

Одни дома в Украине отключают от электроэнергии чаще других, а график не всегда соответствует фактическим отключениям из-за необходимости вводить аварийные ограничения. Они же возникают как в связи с российскими обстрелами, так и стремительным ростом потребления в конкретном регионе, которое "не соответствует уровню генерации или возможностям сети".

 Об этом рассказал член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает Forbes. Он подробно объяснил разницу между плановыми и экстренными отключениями. Так:

- плановые предполагают, что диспетчер "Укрэнерго" прогнозирует дефицит на следующие сутки и доводит до облэнерго объем ограничений. Благодаря этому облэнерго "в более плановом порядке могут переключаться между очередями потребителей";

- аварийные происходят при стремительном росте потребления в конкретном регионе, которое "не соответствует уровню генерации или возможностям сети". Тогда диспетчер дает команду снизить потребление, которая "должна быть выполнена почти мгновенно".

 При этом Бойко подчеркнул: если бы не очередные российские обстрелы 22 и 31 октября, Украина уже отказалась бы от аварийных отключений. Более того, само количество отключения сократилось бы.

"Работали бы плановые графики, а количество отключений сокращалось пропорционально восстановлению. Сейчас же прогнозировать достаточно сложно из-за постоянных атак", – рассказал он.

Помимо этого, Бойко отметил: в среднем дефицит электроэнергии в Украине составляет 10–20%. Однако в отдельных регионах ситуация может быть намного хуже.

В качестве примера он привел Киев, в котором уровень дефицита составляет 30%. Привели к этому, по словам Бойко, несколько факторов, в частности, ухудшение погодных условий.

subscriber subscriber

Еще по теме

Армия Болгарии примет участие в миссии ЕС по военной помощи Украине

2022-11-11 08:26

Администрация Байдена отказалась предоставлять Украине новые дроны Gray Eagle — WSJ

2022-11-10 17:30

роССия потеряла половину своих основных боевых танков в войне против Украины, - Пентагон

2022-11-10 13:35

В Украине обновили государственный портал по поиску работы: что изменилось

2022-11-09 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину – ОК "Юг"

2022-11-12 18:00

Зеленский не исключает переговоров с путиным, но при двух условиях

2022-11-12 17:00

ПФУ пояснил, кому положена ежемесячная доплата к пенсии за детей

2022-11-12 16:00

фото Ров, насыпь и железобетонный забор: Украина строит стену на границе с Беларусью

2022-11-12 15:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину – ОК "Юг" 2022-11-12 18:00
Зеленский не исключает переговоров с путиным, но при двух условиях 2022-11-12 17:00
ПФУ пояснил, кому положена ежемесячная доплата к пенсии за детей 2022-11-12 16:00
фото Ров, насыпь и железобетонный забор: Украина строит стену на границе с Беларусью 2022-11-12 15:30