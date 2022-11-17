ВОЙНА В Украине "Збройні сили України не приймуть жодних перемовин з ворогом, домовленостей чи компромісів", - Валерій Залужний

2022-11-17 11:34

"Збройні сили України не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень".

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час розмови телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

За його словами, єдина можлива умова для переговорів одна - росія має залишити всі тимчасово захоплені території.

"Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень”, - вважає Залужний.