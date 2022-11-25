ВОЙНА В Украине В Україні вже знищено вдвічі більше російських літаків, ніж було втрачено за 10 років в Афганістані

2022-11-25 21:36

В Україні вже знищено вдвічі більше російських літаків, ніж було втрачено радянським союзом в Афганістані за 10 років.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані”, – написав Валерій Залужний.

Він додав, що “ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації!”.

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