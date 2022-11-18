В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Три клика в смартфоне. Запустили выписку о месте жительства в приложении", - отметил он.
Федоров опубликовал видео с инструкцией, как заказать в Дія справку о прописке.
Выписка о месте жительства доступна для взрослых и детей.
Чтобы сгенерировать документ о месте жительства в приложении, нужно
Выписка будет сформирована в течение нескольких минут. Также ее можно скачать в формате PDF на свой девайс.
Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел Украины и Государственной миграционной службой Украины при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.