ВОЙНА В Украине В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства

2022-11-18 14:30

В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Три клика в смартфоне. Запустили выписку о месте жительства в приложении", - отметил он.

Федоров опубликовал видео с инструкцией, как заказать в Дія справку о прописке.

Выписка о месте жительства доступна для взрослых и детей.

Чтобы сгенерировать документ о месте жительства в приложении, нужно

зайти в обновленную Дію и нажать Услуги

выбрать Справки и выписки - Выписка о месте жительства

заказать выписку

Выписка будет сформирована в течение нескольких минут. Также ее можно скачать в формате PDF на свой девайс.

Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел Украины и Государственной миграционной службой Украины при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.