ВОЙНА В Украине В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства

2022-11-18 14:30

В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Три клика в смартфоне. Запустили выписку о месте жительства в приложении", - отметил он.

Федоров опубликовал видео с инструкцией, как заказать в Дія справку о прописке.

Выписка о месте жительства доступна для взрослых и детей.

Чтобы сгенерировать документ о месте жительства в приложении, нужно

  • зайти в обновленную Дію и нажать Услуги
  • выбрать Справки и выписки - Выписка о месте жительства
  • заказать выписку

Выписка будет сформирована в течение нескольких минут. Также ее можно скачать в формате PDF на свой девайс.

Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел Украины и Государственной миграционной службой Украины при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.

subscriber subscriber

Еще по теме

МОЗ изменил правила выписки зараженных Covid - уже достаточно одного теста

2020-06-12 11:14

Шуми победил! Чемпион Формулы-1 возвращается домой

2014-09-10 19:53

Шуми победил! Врачи выписывают Шумахера из больницы

2014-07-21 20:58

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В НАТО впервые признали, что победа Украины в войне жизненно необходима многим странам мира

2022-11-18 17:32

88% українців вважають, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС

2022-11-18 16:31

Что делать, если полностью исчезнет мобильная связь и интернет - Как найти и выбрать доступную сеть

2022-11-18 15:37

В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства

2022-11-18 14:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В НАТО впервые признали, что победа Украины в войне жизненно необходима многим странам мира 2022-11-18 17:32
88% українців вважають, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС 2022-11-18 16:31
Что делать, если полностью исчезнет мобильная связь и интернет - Как найти и выбрать доступную сеть 2022-11-18 15:37
В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства 2022-11-18 14:30