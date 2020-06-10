Коронавирус МОЗ изменил правила выписки зараженных Covid - уже достаточно одного теста

2020-06-10 15:14 72

МОЗ Украины изменил правила выписки инфицированных коронавирусом. Теперь пациентам не нужно ждать результатов двух тестов на Covid-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко .

По новым правилам выписать инфицированного коронавирусом пациента смогут в случае, если у него будут отсутствовать клинические симптомы, а один результат теста на Covid-19 будет отрицательным.

"Раньше у нас критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также 2 подряд отрицательных теста ПЦР.

Сегодня эти критерии – отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Поэтому мы ожидаем увеличения количества лиц, которые выздоровели, в связи с изменением подходов к тестированию", - сказал Виктор Ляшко.

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