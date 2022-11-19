ВОЙНА В Украине Плановые отключения электроэнергии 19 ноября будут введены по всей Украине

2022-11-19 11:00

Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Во всех регионах Украины 19 ноября будут применяться плановые отключения электроэнергии в период с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Там отметили, что дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

В компании напомнили, что ограничение потребления электроэнергии – это последствия ракетных атак российских оккупантов на энергосистему Украины. На этой неделе уже была шестая вражеская атака.

"Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением покореженной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", – говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" также подчеркнули, что этой зимой нужно проявить выдержку и мужество, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте.

Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что если Россия продолжит атаки на инфраструктуру Украины, отключения света будут происходить чаще и на более длительный период. Такие удары на пороге зимы ставят под угрозу не только электроснабжение, но и тепло-, водоснабжение, связь и транспорт.

В то же время, полного блэкаута в Украине не будет, как бы об этом ни мечтали российские оккупанты. Об этом заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В Украине зимой могут отключать электроэнергию на 10-12 часов, если большие морозы совпадут с ракетными атаками. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.