ВОЙНА В Украине Украина, вероятно, будет жить в режиме отключений света до конца марта – YASNO

2022-11-21 17:00

Гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко заявил, что Украине, вероятно, придется жить в условиях постоянных отключений электроэнергии минимум до конца марта.

Как он написал на своей странице в Facebook, 21 ноября снова пришлось прибегать к разным отключениям. Начинали со стабилизационного графика, но днем компания получила новые ограничения от "Укрэнерго", и пришлось вводить и экстренные отключения.

"Максимальные ограничения за сегодня – 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов. Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта", – отметил Коваленко.

По его словам, существует несколько сценариев развития событий в украинской энергетике.

"Базовый сценарий такой: если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными", – пояснил он.

В то же время существуют и другие прогнозы. Они зависят от атак со стороны России.

"К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, вполне вероятно, будем иметь вдоволь электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще. Отрицательный будет в случае, если сеть сильно повредят вследствие атак. Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, из-за которых света может не быть очень долгое время", – резюмировал Коваленко.

Ситуация с энергетикой в Украине

Из-за постоянных атак со стороны РФ по объектам энергетики в Украине ввели плановые и экстренные отключения света.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ракетные удары Российской Федерации по критической инфраструктуре Украины равнозначны применению оружия массового поражения. Он добавил, что россияне хотят уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, лишив украинцев воды и тепла в зимнее время.

В Минэнерго отметили, что несмотря на активные вражеские ракетные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, ситуация с энергоснабжением страны контролируемая.