ВОЙНА В Украине Українська армія набагато краще підготовлена до війни взимку, ніж ворог, – голова Пентагону Ллойд Остін

2022-11-24 08:26

Українська армія краще підготовлена до зими, аніж російська.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін поїздки до Індонезії.

«Завдяки нашій підтримці Україна готова до бойових дій набагато краще, ніж її противники», — заявив він та підкреслив, що США підтримуватиме нашу армію стільки, скільки це буде потрібно.

Остін наголосив, що “важко передбачити, як усе буде розвиватися і в які терміни, але ми в цьому підтримуватимемо Україну, скільки буде потрібно”. США зосереджені на підтримці України, тоді як Україна націлена на те, “щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території”, додав Остін.