ВОЙНА В Украине роССия не выиграет войну против Украины - Шольц

2022-11-27 11:00


Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает победу России в войне, развязанной против Украины, маловероятной.

Как сообщает Spiegel, такое заявление он сделал в субботу, 26 ноября 2022 года, на съезде государственной партии СДПГ в Котбусе.

"Учитывая поддержку потерпевшей нападение Украины Германией, становится все более очевидным, что "Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", – сказано в материале.

Шольц также подтвердил свое обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что Германия помогает Украине финансово и гуманитарно, а также снабжает Украину оружием для ВСУ. 

Война в Украине: роль Германии

24 ноября 2022 года стало известно, что Германия организует встречу глав МИД стран "Большой семерки" для согласования мер по поддержке энергоснабжения в Украине.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. По его словам, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.

Кроме того, с момента полномасштабного вторжения России Украина получила от Германии 30 самоходных артиллерийских установок Gepard. Они хорошо показали себя в борьбе против иранских дронов-камикадзе "Шахед-136" и применяются для защиты объектов критической инфраструктуры.

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