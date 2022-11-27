ВОЙНА В Украине путину не удастся использовать зиму как оружие, - Столтенберг

2022-11-27 16:00

Президенту РФ Владимиру Путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует Welt.

Он сказал, что Кремль реагирует на поражение в войне с большой жестокостью.

"С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся", - заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек отметил, что НАТО высоко оценивает предыдущие поставки Германии оружия Украине.

"Решительная поддержка Германии имеет решающее значение. Немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. Поставки оружия из Германии спасают жизни. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины", - сказал он.

Генсек НАТО анонсировал, что на встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится 29-30 ноября в Бухаресте, обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине. Такую как топливо, медицинское обеспечение, зимнее оборудование и средств для борьбы с беспилотниками.