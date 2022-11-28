ВОЙНА В Украине 2-3 часа дважды в сутки: В ДТЕК рассказали, как планируют давать электроэнергию в Киеве

2022-11-28 17:30

 

В Киеве пытаются подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки.

Об этом рассказали в ДТЭК Киевские электросети.

Там отметили, что в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

 

 

"По распоряжению НЭК Укрэнерго должны снизить 60% мощности потребления Киева. Обеспечение светом критической инфраструктуры - больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающейся электроэнергии. Для питания бытовых потребителей есть только 42% электроэнергии.

Делаем все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию - вернемся к отключению по графикам", - говорится в заявлении.

ДТЭК также рекомендует следить за обновлением информации. "Просим максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему", - отметили энергетики.

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