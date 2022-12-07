ВОЙНА В Украине На вооружении ВСУ появились модернизированные ЗРК Newa SC

2022-12-07 21:30

На вооружении украинской армии неожиданно обнаружились комплексы Newa SC. По всей видимости, они были поставлены в Украину из Польши минувшим летом. Никаких официальных заявлений по этому поводу не делалось. Варшава предпочла не афишировать передачу ВСУ систем C-125 Newa SC.

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Фотоснимки ЗРК были опубликованы в Telegram-канале NMFTE. Поляки передали ВСУ модернизированную версию ЗРК «Нева-М». Такие комплексы производились в СССР в 60-х годах. Они способны поражать цели на высоте до 18 км. Радиус действия комплексов составляет 25 км. За время нахождения на вооружении польской армии комплексы C-125 подвергались модернизации дважды.

В ходе первой модернизации пусковая установка была смонтирована на мобильной платформе от советского танка Т-55. Что касается антенной системы, то польские инженеры установили ее на колесное шасси от РС «Склад». В рамках второй модернизации ЗРК C-125 получили два процессора. Они отвечают за обработку данных о курсе целей и траектории полета ракет.

После падения ракеты на территории Польши власти Германии предложили полякам усилить границу с Украиной комплексами Patriot. Варшава попросила Берлин передать пусковые установки ВСУ для защиты неба над западными регионами страны. Удовлетворить эту просьбу немецкие власти отказались. Позиция официального Берлина сводится к тому, что комплексы Patriot могут быть размещены только на территории стран НАТО.