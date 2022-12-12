ВОЙНА В Украине Стокгольм не планирует предоставлять Украине истребители Gripen, но поможет с ПВО, – министр обороны Швеции

2022-12-12 17:00

Швеция не намерена передавать Украине многоцелевые истребители Gripen четвертого поколения, которые разработала компания Saab. Однако Стокгольм поможет с поставкой Киеву систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон. Как передает "Униан", 11 декабря он провел совместный брифинг с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который прошел в Медиацентре Одесса – Украина.

"Планов по отправке самолетов Gripen нет, скажу откровенно", – подчеркнул глава Минобороны Швеции.

В то же время отметил, что новый, девятый пакет поддержки страной украинского государства предусматривает поставку современных систем противовоздушной обороны.

Также шведские партнеры предоставят комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для военных ВСУ.

Напомним: 16 ноября Швеция анонсировала новый пакет помощи Украине на сумму около $60 млн. Пол Йонсон отметил, что страна отправит Киеву ПВО, но из соображений безопасности публичных заявлений по поводу того, какие именно системы отправятся, – не будет.

29 ноября стало известно, что страна также выделила 760 млн шведских крон на гуманитарную помощь в зимний период. Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальные – для Молдовы.