ВОЙНА В Украине Света станет больше. В YASNO сообщили хорошие новости по ситуации с энергетикой

2022-12-14 16:30

 

В Украине заработали дополнительные мощности генерации электроэнергии. Благодаря этому росту света станет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Сегодня Киев чувствует себя лучше, чем вчера. Ограничения сократились, но ситуация все равно еще сложная. Хорошая новость - подключены дополнительные мощности генерации, Украина совокупно получила +1000МВт. Но сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эту мощность должны разделить на все регионы", - написал Коваленко.

По его словам, это поможет с пониманием графиков. Особенно с вопросом, есть ли свет в "серой" зоне графика.

"Да, во время светло-серой зоны, в графике обозначающей время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше", - добавил Коваленко.

Также он отметил, что генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли бы передать из-за повреждений сетей.

Гендиректор YASNO подчеркнул, что сети ремонтируются, но это требует времени.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что ограничение энергопотребления в Киеве остается существенным и составляет треть от необходимого, почти 40% доступного объема уходит на критическую инфраструктуру.

Добавим, по словам президента Владимира Зеленского, Украина нуждается в импорте электроэнергии из стран Европейского Союза, по меньшей мере, до завершения текущего отопительного сезона.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны – NYT

2022-12-14 19:00

В оккупированном Крыму Армянск остался без света и воды: что известно

2022-12-13 18:00

фото Как сохранять продукты в условиях длительных отключений света - в КГГА составили инструкцию

2022-12-13 12:27

Германия пообещала Украине больше оружия и боеприпасов, - посол

2022-12-11 10:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ

2022-12-14 20:00

США дорабатывают планы по отправке систем Patriot в Украину - CNN

2022-12-14 19:30

Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны – NYT

2022-12-14 19:00

Пентагон: США не видят признаков попадания оружия в Украине не в те руки

2022-12-14 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ 2022-12-14 20:00
США дорабатывают планы по отправке систем Patriot в Украину - CNN 2022-12-14 19:30
Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны – NYT 2022-12-14 19:00
Пентагон: США не видят признаков попадания оружия в Украине не в те руки 2022-12-14 18:30