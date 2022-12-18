ВОЙНА В Украине Белый дом пока не видит признаков повторного наступления роССиян на Киев

2022-12-18 13:00

 

Соединенные Штаты пока не считают, что Россия может в ближайшем будущем осуществить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели ничего, что свидетельствовало бы о том, что Путин отошел от своих максималистских целей в отношении Украины. Мы не видим никаких признаков того, что в ближайшее время состоится наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим", - цитирует его портал DefenseOne.

По словам представителя Белого дома, пока ничто не указывает на намерения России и ее президента Владимира Путина всерьез закончить развязанную против Украины войну дипломатическим путем или путем переговоров.

"На самом же деле все, что он (Путин) делает, говорит нам об обратном - он продолжает покупать беспилотники в Иране, сейчас стремится углубить оборонные отношения с Ираном, все еще ищет источники боеприпасов в других местах по всему миру", - добавил Кирби.

Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что, по его мнению, Россия мобилизует 200 тысяч новых военных и может попытаться захватить Киев уже в январе 2023 года.

По данным Politico, Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения поддержки Украины на фоне беспокойства украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.

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