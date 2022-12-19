ВОЙНА В Украине В Украину мчится долгожданная оттепель: температура поднимется до +10°

2022-12-19 19:00

В ближайшую неделю в Украине ожидается оттепель. После сильных морозов столбики термометров вновь поползут вверх. В большинстве областей к концу недели "плюс" будет как днем, так и ночью. Местами потеплеет до +7°...+10°. Также в течение недели ожидаются периодические осадки. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в понедельник в Украине все еще будет морозная, но сухая погода. Днем по всей стране будет от -1° до -5°. Во многих областях ожидается ясная и безоблачная погода.

Во вторник, 20 декабря, начнется потепление. В большинстве областей днем температура поднимется до 0°...+2°, лишь на севере еще задержатся небольшие морозы. Солнца станет меньше, а на севере и северо-западе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

В среду, 21 декабря, сильных морозов в Украине не будет уже даже ночью. В темное время суток ожидается от -3° до +1°. Днем же столбики термометров покажут +1°...+3°, а на юге воздух прогреется до +4°...+6°. В отдельных областях на северо-востоке возможен снег.

В четверг, 22 декабря, температура в Украине продолжит постепенно повышаться. Днем в большинстве областей будет +1°...+4°, а на юге и юго-всотоке столбики термометров покажут +4°...+8°. Небольшие дожди пройдут в северной части страны.

Перед выходными в Украине станет еще теплее. Во многих областях температура будет подниматься до +4°...+7°, а в Херсонской и Черновицкой областях возможено - до +8°...+9°. В пятницу в Украине будет доминировать небольшая облачность, на западе и севере - дожди.

На выходных в Украине ожидается теплая, но мокрая погода. В большинстве областей пройдут дожди, местами - сильные. В воскресенье ожидается некоторое снижение температуры, однако в крыму потеплеет до +10°.

Народные приметы на неделю

19 декабря - Николая Чудотворца 19 декабря. Если на Николая след заметает - дороге не стоять.

20 декабря - день Амвросия. Пришел Амвросий - праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать - ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.

22 декабря - Анны. Это самый короткий день в году. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю.

23 декабря - день Евграфа и Мины. Если на Евграфа идет снег - вся весна будет дождливой.

24 декабря - Даниила и Никона. Если солнце с "ушами" - отсветами по бокам - быть морозам.

25 декабря - Спиридона Солнцеворота. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней - пасмурным и теплым.