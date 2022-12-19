ВОЙНА В Украине "Такой праздник будет": Данилов дал прогноз, когда война в Украине может закончиться

2022-12-19 21:00

Данилов положительно относится к прогнозу, что война должна завершиться к началу лета 2023 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что победа Украины в войне с Россией, которая цинично напала на наше государство, обязательно будет.

Своими мнениями секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поделился в интервью УП.

Комментируя прогноз главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, что война должна закончиться к началу лета будущего года, Данилов сказал, что положительно относится к этому прогнозу.

По словам Данилова, он хотел бы, чтобы Буданов не ошибался.

"Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны – летом у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", — высказался секретарь СНБО.

К слову, президент Владимир Зеленский призвал вывести оккупационную армию с территории Украины и закончить на Рождество войну.

Но в Москве ответили отрицательно, а сам диктатор Путин заявлял, что война на Украине может затянуться на длительный срок.

Накануне глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что признаков того, что Россия собирается отступить или в праздники могут прекратиться боевые действия, в ФРГ не видят.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о возможных атаках россиян на новогодние праздники, предупредил, что украинцы и государство в целом должны быть готовы ко всему.

"В войне нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему. Это сложный период для нашей страны", — сказал он.