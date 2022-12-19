ВОЙНА В Украине Ситуация в энергосистеме "сложная", отключения света могут быть длительными

2022-12-19 16:00

На 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление может занять "длительное время".

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Оператор отмечает, что вражеские беспилотники всю ночь пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. "Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", - говорится сообщении.

Сейчас подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где возможно, ремонтные бригады оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.

В южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, в результате чего также есть повреждения.

Сейчас самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.

Приоритетно запитаны объекты критической инфраструктуры. Однако, предупреждают в "Укрэнерго" восстановление света бытовым потребителям может занять длительное время.

Несмотря на все повреждения энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц и синхронная работа с европейской континентальной сетью.