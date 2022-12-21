ВОЙНА В Украине Чего нужно опасаться знакам Зодиака в Новом году: астрологи озвучили прогноз

2022-12-21 21:00

Астрологи рассказали, чего нужно опасаться разным знакам Зодиака в Новом году. Чтобы избежать проблем, следует придерживаться некоторых советов.

Об этом сообщает Slovofraza.

Овен

Овнам желательно расширить пределы возможного, перешагнув через страх. Важно доказать самому себе, что нет никаких пределов. Поставьте цели и уверенно идите к новым вершинам, не бойтесь перемен. В 2023 году будут и счастье, и деньги, и любовь.

Телец

В следующем году следует избегать апатии и лени. Не делайте все со спешкой, а осторожно и спокойно. Возьмите за правило: "медленно, но верно". Так проще будет добиться поставленных целей.

Близнецы

Близнецы тоже должны поверить в себя. Это станет половиной пути к успеху. В любовной сфере старайтесь меньше доминировать. В делах и работе – держите слово и не обманывайте.

Рак

Начнется год идеально, а разрушить это может спешка. Принимайте решение осторожно, взвешенно и мудро. Просите советов у близких людей, а малознакомых – сторонитесь. Берегите себя и не переутомляйтесь.

Лев

Львам противопоказан пессимизм. Рассматривайте проблемы с двух точек зрения. Этому знаку лучше не уединяться. Счастье возможно там, где будет общение.

Дева

Девам стоит думать, прежде чем говорить. Даже если кто-нибудь будет делать на зло, не отвечайте так же. Самое страшное для Дев – мстительность, злопамятность и уныние.

Весы

Для Весов бальзамом на душу станет уважительное отношение к людям. В 2023 году не будьте бесцеремонны, импульсивны и грубы к окружающим. В делах тоже будьте осторожны, не действуйте наспех.

Скорпион

Меньше будьте пристрастны в общении с людьми. Вселенная "отзеркалит" подобное поведение и лишит удачи. Меньше перегружайте себя работой и заботами.

Стрелец

Нельзя Стрельцам лежать без дела весь год и лениться. Хотя будет казаться, что в работе нет смысла, однако это не так. Стрельцам удастся выйти за пределы собственной зоны комфорта и добиться успеха. Но перед этим придется потерпеть рутину.

Козерог

Козерогам следует избегать импульсивности, если хотят больше удачи и чего-то хорошего. Запаситесь в 2023 году собственной выдержкой и терпением. Астрологи советуют не вгонять себя в стрессы.

Водолей

В 2023 году Водолеям следует соблюдать осторожность с людьми, которые могут оказаться неприятными и опасными, захотят воспользоваться ими. Делайте взвешенные шаги и в личной сфере. Нельзя полагаться исключительно на удачу или интуицию. Ориентируйтесь на среднее арифметическое.

Рыбы

Рыбам желательно не нажить новых врагов. Если придется встретить кого-нибудь, кто будет проявлять негатив, то стоит забыть, как страшный сон. Месть и соответствующая реакция только разозлят еще сильнее. Это может нарушить гармонию и лишить Рыб счастья на долгое время.