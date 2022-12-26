ВОЙНА В Украине Бавовна на военном аэродроме энгельс: ВСУ напомнили врагу, что война их коснется даже в глубоком тылу

2022-12-26 12:28

Взрывы на военном аэродроме стратегической авиации рашистов в городе Энгельс стали последствиями преступных действий россии на территории Украины. Об этом собщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе телемарафона.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", – сказал он.

По его словам, реальные последствия взрывов станут понятные через несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома.

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