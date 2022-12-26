ВОЙНА В Украине Арсеналы почти пусты! Разведка раскрыла причину снижения интенсивности ракетных удара по Украине

2022-12-26 13:32

У оккупантов есть возможность нанести еще максимум два-три массированных ракетных удара по Украине. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

"Того количества ракет, которое осталось, если взять чисто математически, хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще. Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак россии - они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем - раз в десять дней. Потом - раз в две недели. Сейчас - еще дольше", - уточнил глава ГУР.

По его словам, промежуток времени между атаками орков обусловлен исключительно одной проблемой - сокращением ракетного арсенала.

"Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия - это нереально", - заверил Буданов.