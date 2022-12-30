Військовозобов'язаним українцям можуть дозволити виїзд за кордон для допомоги бізнесу

Військовозобов'язаним чоловікам, які мають бронь від мобілізації, можуть дозволити виїздити за кордон, — розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко
В інтерв’ю Forbes Свириденко розповіла, що нова постанова уряду має замінити програму "єВідрядження".
І потім заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів, говорить міністерка.
Свириденко наголошує: мета нововведення — допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо.
Хто має право на бронь: