ВОЙНА В Украине Військовозобов'язаним українцям можуть дозволити виїзд за кордон для допомоги бізнесу

2022-12-30 22:12

Військовозобов'язаним чоловікам, які мають бронь від мобілізації, можуть дозволити виїздити за кордон, — розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко

В інтерв’ю Forbes Свириденко розповіла, що нова постанова уряду має замінити програму "єВідрядження".

І потім заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів, говорить міністерка.

Свириденко наголошує: мета нововведення — допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо.

Хто має право на бронь:

  • держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування;
  • працівники підприємств, яким встановлено мобілізаційні завдання;
  • працівники підприємств, які виробляють товари для потреб Сил оборони України;
  • працівники підприємств критичної інфраструктури.
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ВОЙНА В Украине

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