ВОЙНА В Украине Військовозобов'язаним українцям можуть дозволити виїзд за кордон для допомоги бізнесу

2022-12-30 22:12

Військовозобов'язаним чоловікам, які мають бронь від мобілізації, можуть дозволити виїздити за кордон, — розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко

В інтерв’ю Forbes Свириденко розповіла, що нова постанова уряду має замінити програму "єВідрядження".

І потім заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів, говорить міністерка.

Свириденко наголошує: мета нововведення — допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо.

Хто має право на бронь: