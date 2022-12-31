Как не отравиться во время новогодних застолий: простые советы
2022-12-31 23:00
Война в Украине не станет помехой новогодним застольям в домашнем кругу. При таком праздновании очень легко можно отравиться, если не соблюдать простых правил.
В Главном Управлении Госпродпотребслужбы украинцам напомнили о том, как сберечь здоровье на новогодние праздники.
Как не отравиться на праздники?
- не покупайте продукты питания на стихийных рынках или из рук у частных лиц;
- при покупке продуктов питания обязательно обращайте внимание на срок годности;
- храните продукты питания только способом, указанным на упаковке;
- избегайте соседства сырых продуктов и готовых блюд в холодильнике;
- перед приготовлением или потреблением мойте руки
- после разделывания сырого мяса, птицы, рыбы и использования яиц, не забывайте вымыть руки, прежде чем контактировать с другими продуктами;
- употребляйте блюда сразу после приготовления, а все, что готовилось заранее, необходимо подвергать тщательной термической обработке;
- храните салаты без заправки, особенно те, которые предполагают использование майонеза, заправляйте непосредственно перед употреблением;
- помните, что кондитерские изделия с масляным кремом хранятся при температуре 2-6градусов не более 36 часов, с заварным кремом – не более 6 часов;
- не употребляйте продукты и напитки при малейшем подозрении в их недоброкачественности.
Мы напоминаем, что лучше избегать пищи с большим количеством масла, большого количества сладостей и алкогольных напитков, поскольку все это провоцирует возникновение тяжелых заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
Не готовьте много блюд, если нет возможности обеспечить надлежащее хранение продуктов питания при отключении электроэнергии.