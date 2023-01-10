ВОЙНА В Украине Британская разведка пояснила, почему рф с начала лета опасается использовать в войне свою авиацию

2023-01-10 08:26

С июня 2022 года россия почти наверняка использует новейшие Су-57 для ударов по Украине, однако ограничивает их полеты только своей территорией, опасаясь потерь. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что миссии самого современного на россии сверхзвукового боевого реактивного самолета пятого поколения, вероятно, ограничивались пролетом над своей территорией и запуском ракет большой дальности "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по территории Украины.

На последних спутниковых снимках видно пять таких самолетов на авиабазе Ахтубинск, где находится 929-й летно-испытательный центр эрефии.

"Поскольку это единственная известная база Felon, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины. россия, скорее всего, пытается избежать репутационных потерь и компрометации конфиденциальных технологий, которые могут возникнуть в случае потери Су-5 в Украине. Это свидетельствует о том, что враг по-прежнему не склонен рисковать своими воздушными силами в войне", - указали в британской разведке.

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