ВОЙНА В Украине В Украине заметно выросло энергопотребление - Укрэнерго вводит лимиты потребления

2023-01-09 12:28

В Украине выросло энергопотребление из-за понижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса с началом рабочей недели. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям Украины введены лимиты потребления, действующие с 4.00 до 24.00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений", - указали в компании.

Энергетики добавили, что сложной остается ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге Украины из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Кроме того, рашисты снова обстреляли один из объектов генерации на юге страны.

"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС", - подчеркнули в Укрэнерго.

Украинцев призвали к разумному потреблению электроэнергии, которое снизит нагрузку на энергосистему и уменьшит частоту отключений.

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