В Україні різко обвалився попит на електромобілі - лише за місяц продажі впали на 44%

У липні український автопарк поповнили понад 3,9 тис. електромобілів із акумуляторними джерелами живлення (BEV). Проти липня 2025 року попит скоротився на 44%. Про це повідомляє Укравтопром.
Основну частину ринку сформували легкові електромобілі - 3756 одиниць. Серед них 423 були новими, що на 73% менше, ніж роком раніше, тоді як 3333 - уживаними (-37%).
Серед 172 комерційних BEV новими були лише 14 од.
До першої п'ятірки нових електромобілів потрапили:
До п’ятірки найпопулярніших уживаних електромобілів увійшли:
Зауважимо, за перше півріччя цього року до українського автопарку додалося 15,221 тис. електромобілів (нових та вживаних), що вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.