Економіка В Україні різко обвалився попит на електромобілі - лише за місяц продажі впали на 44%

2026-08-20 13:27

У липні український автопарк поповнили понад 3,9 тис. електромобілів із акумуляторними джерелами живлення (BEV). Проти липня 2025 року попит скоротився на 44%. Про це повідомляє Укравтопром.

Основну частину ринку сформували легкові електромобілі - 3756 одиниць. Серед них 423 були новими, що на 73% менше, ніж роком раніше, тоді як 3333 - уживаними (-37%).

Серед 172 комерційних BEV новими були лише 14 од.

До першої п'ятірки нових електромобілів потрапили:

  1. BYD Sea Lion 06 EV - 73 од.;
  2. BYD Leopard 3 - 40 од.;
  3. VW ID.UNYX - 39 од.;
  4. ZEEKR 001 - 36 од.;
  5. ZEEKR 7X - 28 од.

До п’ятірки найпопулярніших уживаних електромобілів увійшли:

  • TESLA Model Y - 509 од.;
  • TESLA Model 3 - 456 од.;
  • NISSAN Leaf - 383 од.;
  • CHEVROLET Bolt - 209 од.;
  • KIA Niro EV - 139 од.

Зауважимо, за перше півріччя цього року до українського автопарку додалося 15,221 тис. електромобілів (нових та вживаних), що вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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