ВОЙНА В Украине Газовый и нефтяной гигант Wintershall Dea покинул роССийский рынок - работать там нецелесообразно

2023-01-20 16:31

Газовый и нефтяной гигант Wintershall Dea покинул рынок рф из-за вторжения последней в Украину. В результате этого материнская компания BASF - крупнейший химический концерн понес убытки в размере 7,3 млрд евро. Об этом сообщает Reuters.

"Wintershall Dea прекратит свою деятельность на россии. Продолжение деятельности на россии нецелесообразно", - заявил генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

Акции BASF, зарегистрированные во Франкфурте, после этих новостей упали на 3,7%.

"Агрессивная война роССии в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между рфи Европой", - заявил он спустя почти 11 месяцев после начала вторжения.

Мерен добавил, что ограничения, наложенные кремлем на местные активы, принадлежащие западным компаниям, сделали невозможным нормальное функционирование "и привели к экономической экспроприации совместных предприятий на россии".

Wintershall Dea - одна из немецких компаний, наиболее подверженных влиянию российского риска. Компания ранее не собиралась покидать российский рынок.