ВОЙНА В Украине Три обленерго в Україні оштрафовано за несправедливі графіки відключення електрики, – НКРЕКУ

2023-01-20 20:34

Перевірки НКРЕКУ виявили недотримання графіків відключень електропостачання споживачам трьох операторів систем розподілу.

Пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що порушниками є: "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго".

Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада - грудня 2022 року та здійснювалися на численні звернення споживачів.

Повідомляється, що зазначені компанії розподіляли участь споживачів у заходах із розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.

Компаніям призначили санкції у вигляді штрафу в розмірі 85 тис. грн і зобов'язали надалі дотримуватися справедливих графіків відключень. На керівників згаданих обленерго накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн.

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