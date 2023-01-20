Три обленерго в Україні оштрафовано за несправедливі графіки відключення електрики, – НКРЕКУ

Перевірки НКРЕКУ виявили недотримання графіків відключень електропостачання споживачам трьох операторів систем розподілу.
Пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що порушниками є: "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго".
Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада - грудня 2022 року та здійснювалися на численні звернення споживачів.
Повідомляється, що зазначені компанії розподіляли участь споживачів у заходах із розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти.
Компаніям призначили санкції у вигляді штрафу в розмірі 85 тис. грн і зобов'язали надалі дотримуватися справедливих графіків відключень. На керівників згаданих обленерго накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн.