ВОЙНА В Украине роССия может готовиться к новым ракетным ударам: в ВСУ назвали признаки

2023-01-21 13:00

 

Российская армия активизировала использование разведывательных беспилотников. Такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке к новым ракетным ударам.

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне проводят разведку достаточно системно.

"Мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", – объясняет она.

Гуменюк подчеркнула, что РФ пытаются изыскать объекты критической инфраструктуры, но "большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах"

"В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается изыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить", чтобы достичь "результатов", — добавила Гуменюк.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес говорит, что украинским силам помогут три разновидности вооружений, которые пока не поставляли Киеву западные страны. Речь идет о ATACMS, GLSDB и Gray Eagle.

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