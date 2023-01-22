ВОЙНА В Украине Без шансов: Латвия не будет пускать в страну бегущих от мобилизации роCCиян

2023-01-22 20:00

Глава МВД Латвии Марис Кучинскис заявил, что у его страны разработан конкретный план на случай объявления новой волны мобилизации в рф и российских беглецов в Латвию не пустят.

Об этом говорится в интервью главы Латвийского МВД изданию Delfi.

Марис Кучинскис заявил, что в случае объявления новой волны мобилизации в рф у Латвии есть конкретный план действий: россиян-уклонистов в страну не допустят.

Также глава МВД отметил, что ситуация в Латвии сложная на белорусской границе:

«На белорусской границе очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Пожалуй, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко. Мало того, нельзя сказать, что к этому не привлечена и россия. Сейчас мы видим, что люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а затем их везут дальше к границе».

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что президент Латвии Эгилс Левитс призвал мировое сообщество расследовать военную агрессию россии против Украины и дать ей юридическую оценку через создание спецтрибунала.