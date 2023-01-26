ВОЙНА В Украине путин - никто, переговоров не будет: Зеленский прошелся по главе рф

2023-01-26 16:00

Главнокомандующий Украины заявил, что ему не интересно встречаться с хозяином Кремля и вести с ним обсуждения возможного мира, так как он не понимает, кто сегодня принимает решения в Москве.



Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и переговорах о мире с ним.

Украинский лидер заявил, что Путин сегодня для него - "никто". Такое мнение он высказал в интервью Sky News, уточнив, что "не понимает, кто принимает решения в России", и что хотя Москва и постоянно заявляет о мире, она лжет, атакуя Украину ракетами. На вопрос, поможет ли встреча с Путиным разрешить войну, Зеленский сказал:

"Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России"

При этом Зеленский отметил, что сохранение жизни украинцев является для него приоритетом номер один в несправедливой войне, развязанной путинским режимом.

"Я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и всё", - сказал Зеленский.

На вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал:

"После полномасштабного вторжения для меня [Путин] никто".

Зеленский о вероятном наступлении РФ

Комментируя слухи о концентрации российских сил, украинский главнокомандующий отметил, что в последние дни были более мощные атаки и наступления, и что для украинских сил крайне важно иметь оборонительную мощь.

"Всё зависит от того, насколько мы сможем их сдерживать... На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто невероятное число. Им на это наплевать. Они не считают своих людей. Это факт. Мы считаем их людей. Но у нас нет точных цифр. С их стороны жертв гораздо больше. Но из того, что мы уже видели и подсчитали, с их стороны тысячи погибших, и они просто бросают их, и бросать их, и бросать их, и бросать их", - удивился Зеленский.

Напомним, в октябре прошлого года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября, в котором, в частности, говорилось о том, что наша страна не может вести переговоры с главой РФ Путиным.

Тем не менее, спустя месяц он уточнил, что "не захлопывал дверь" для переговоров.

Зеленский о преступлениях РФ на Донбассе

Ранее президент Украины заявил, что благодаря решению Европейского суда по правам человека приближен день, когда Россия будет привлечена к ответственности за агрессию.

"Европейский суд по правам человека огласил свое решение о приемлемости дела по захвату Россией территорий востока Украины в 2014 году и по масштабному нарушению оккупантами прав человека", - отметил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский сказал, что это пока промежуточное юридическое решение, но благодаря этому "мы стали ближе к тому дню, когда Россия будет привлечена к ответственности за агрессию".