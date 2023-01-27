ВОЙНА В Украине Изъятые у контрабандистов беспилотники передали военным - вместо сигарет будут доставлять боеприпасы

2023-01-27 15:37

Изъятые у контрабандистов беспилотники передали пограничникам Херсонского отряда с целью их дальнейшего использования в зоне проведения боевых действий, - сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в начале декабря 2022 года пограничники Мукачевского отряда на окраине села Вербовец, Виноградовского района, на Закарпатье прекратили противоправную деятельность по перемещению табачной контрабанды с помощью беспилотных летательных аппаратов.

На месте взлета пограничники отдела Вилок совместно с оперативниками отряда обнаружили и изъяли три дрона самолетного типа, сменные батареи к ним, пульты управления и ноутбук с указанным на нем маршрутом полета, а также три пакета табачных изделий без акцизных марок.

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