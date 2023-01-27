ВОЙНА В Украине Ворог перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах

2023-01-27 19:31

Як повідомляє білоруське видання" Наша нива", росія перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах.

Таким чином рашисти намагаються вводити в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Чи транспортують таким чином військову техніку та боєприпаси до білорусі, наразі невідомо.

"Генштаб ЗСУ повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових аніж було 24 лютого.

Однак інформація "Нашої Ніви" про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у білорусі може бути більшою" — наголошує видання.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сколько Украине нужно танков, чтобы закончить войну за несколько месяцев - у Зеленского назвали точные цифры

2023-01-27 21:36

Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель

2023-01-27 20:34

Ворог перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах

2023-01-27 19:31

Що робити у разі відключення води, опалення чи електрики — корисні поради від ДСНС

2023-01-27 18:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сколько Украине нужно танков, чтобы закончить войну за несколько месяцев - у Зеленского назвали точные цифры 2023-01-27 21:36
Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель 2023-01-27 20:34
Ворог перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах 2023-01-27 19:31
Що робити у разі відключення води, опалення чи електрики — корисні поради від ДСНС 2023-01-27 18:28