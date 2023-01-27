ВОЙНА В Украине Ворог перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах

2023-01-27 19:31

Як повідомляє білоруське видання" Наша нива", росія перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах.

Таким чином рашисти намагаються вводити в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Чи транспортують таким чином військову техніку та боєприпаси до білорусі, наразі невідомо.

"Генштаб ЗСУ повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових аніж було 24 лютого.

Однак інформація "Нашої Ніви" про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у білорусі може бути більшою" — наголошує видання.