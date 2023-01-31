ВОЙНА В Украине США хочуть змінити динаміку російсько-української війни через навчання військових — The New York Times

2023-01-31 08:26

На думку західних експертів, важливу роль у війні можуть відіграти БМП Bradley та гаубиці, які вкупі з німецькими танками Leopard допоможуть створити нові бронетанкові підрозділи.

Та щоб максимально розкрити потенціал цієї зброї та використовувати її "у зв'язці", необхідно посилити підготовку.

"Це буде експрес-курс навчання загальновійськового бою, ведення якого відточується у ЗС США місяцями тренувань.

США намагалися навчити маневреної війни армії Іраку й Афганістану, але зазнали невдачі. Однак Україна знову і знову доводить винахідливість і надзвичайну вмотивованість", — наголошується у матеріалі.