ВОЙНА В Украине Организаторам пьяных вечеринок в Киеве грозит до семи лет лишения свободы

2023-02-03 13:33

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что организаторам пьяных вечеринок в Киеве, которые издевались над девушками и выкладывали видео в интернет, грозит до семи лет лишения свободы.

По словам Небытова, ранее были проведены обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.

Установлено, что организаторами "вечеринок" являются двое товарищей, которые и распространяли порно в Telegram и Instagram.

Двое парней были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им объявлено о подозрении по изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов. Дело передадут в суд.

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