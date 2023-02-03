Организаторам пьяных вечеринок в Киеве грозит до семи лет лишения свободы

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что организаторам пьяных вечеринок в Киеве, которые издевались над девушками и выкладывали видео в интернет, грозит до семи лет лишения свободы.
По словам Небытова, ранее были проведены обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.
Установлено, что организаторами "вечеринок" являются двое товарищей, которые и распространяли порно в Telegram и Instagram.
Двое парней были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им объявлено о подозрении по изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов. Дело передадут в суд.