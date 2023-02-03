ВОЙНА В Украине Есть первый приговор по незаконной переправке мужчин за границу

2023-02-03 12:07

Приморский районный суд города Одессы признал заместителя директора ООО «Учебный центр специалистов морского транспорта» виновным в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины.

(https://pm.od.court.gov.ua/sud1522/)

Об этом говорится в приговоре суда от 25 января 2023г., (дело №522/1053/23, производство №1-кп/522/526/23).

Как говорится в тексте приговора, «в июле 2022 г. моряк, работавший на иностранных судах матросом 1 класса, начал интересоваться у коллег, какие есть законные основания для выезда за пределы Украины в период войны для трудоустройства. От коллег он узнал об общественной организации «Украинское объединение моряков». Члены организации получали скидки на сертификаты о прохождении учебных курсов и свидетельства о повышении квалификации, которые выдаются ООО «Учебный центр специалистов морского транспорта». Кроме того, каждый член организации включался в закрытую группу в «Телеграмм», в которой обсуждались важные вопросы, касающиеся моряков. А также возможность получения так называемого «белого билета» (эти разговоры вели только с теми, кто называл кодовое словосочетание «Я от Сени из Николаева» и эта фраза периодически менялась).

Моряк вступил в общественную организацию, приехал в ее офис и стал расспрашивать о возможности выезда за границу. Представитель ОО рассказал об этом мужчине заместителю директора ООО «Учебный центр специалистов морского транспорта». Замдиректора ООО написал моряку: «Добрый вечер, по билету ваш номер предоставили. 6.5 отсрочка 7.8 билет». Мужчина стал переспрашивать, дает ли отсрочка право выезда за границу. Обвиняемый ответил:«Да, конечно. Вы можете уехать в любое время в течение 6 месяцев, и заехать. Все моряки выбирают лучший первый вариант… По состоянию здоровья (которое никак не влияет на вашу профессию). Вам предоставляется отсрочка. Все так же, как при билете». Впоследствии моряку предложили подделать медицинские документы за 7500 долларов США. 7 декабря 2022 таксист привез мужчине военный билет и справку ВЛК о непригодности к военной службе. После этого соучастники сделки были задержаны».

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил подсудимому штраф в размере 400 тысяч гривен. Однако кроме данного подсудимого есть еще ряд фигурантов данного громкого дела.

Решение суда стало логическим продолжением следственных действий, которые начались с момента громких обысков и задержаний (https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-likviduvala-skhemu-vtechi-ukhyliantiv-za-kordon-pid-vyhliadom-moriakiv-inozemnykh-suden), которые провели сотрудники СБУ (https://suspilne.media/338384-v-odesi-sbu-zatrimala-kerivnicu-ukrainskogo-obednanna-morakiv/) у главных фигурантов дела – членов общественной организации «Украинское объединение моряков» (https://dumskaya.net/news/v-odesse-sbu-raskryla-shemu-vyezda-prizyvnikov-z-171396/ua/).

А проще говоря у членов ОПГ «Кристина Король и компания», за которым, как по мнению эксперта Аналитического центра «Левиафан» Николая Мельника

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tpfYa5XCh98sF8Hr5x3p9qroXZkVxtWpMaNtdNfHf2kyiBKcopj99pYnqtBiuxkil&id=100000878673787), стоит замминистра инфраструктуры Юрий Васьков:

«… когда их лидеры с помощью российских денег Tranship ходили на всякие форумы и говорили о большой коррупции в морской отрасли, их просто не устраивал размер «маржи», которую они оставляли себе после «решалова».То есть пока нация истекает кровью борется с врагом эти п…расы стригли на деньги моряков-уклонистов. Злые языки говорят, что в Мининфраструктуре их якобы «крышует» замминистра и член «Оппоблока» Юра Васьков».

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