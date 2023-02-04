ВОЙНА В Украине Сдавать Бахмут никто не будет - Зеленский

2023-02-04 21:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Зеленского с пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС

Прямая речь: "Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем. Будем бороться, сколько можем. Считаем Бахмут нашей крепостью. Считаем наших героев, которые там пали - героями. Если будут ускоренные поставки оружия, а именно дальнобойное оружие, то мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем докупать Донбасс".".

Предыстория: Командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, уйдут из города.

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