ВОЙНА В Украине В ISW оценили, на самом ли деле путин готов к затяжной войне и ядерному удару

2023-02-06 16:00



Он ценит свой внутренний статус-кво и старается избегать рискованной политики.

Президент России Владимир Путин не готов к затяжной войне, поскольку воздерживается от принятия соответствующих решений. В частности, российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы.

Аналитики Института изучения войны объясняют, что Кремль с опозданием проводит кадровую мобилизацию и реорганизацию, которую он реально должен был провести перед началом полномасштабного вторжения. Кроме того, он медлит с объявлением второй волны мобилизации, так как опасаются реакции общества.

Отмечается, что Путин дополнительно проводит опрос, чтобы оценить, как россияне воспринимают мобилизацию. По мнению экспертов, глава России полагается на группу козлов отпущения, которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за военные неудачи оккупантов и непопулярную политику.

Эксперты считают, что нежелание Путина идти на риск указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию, или войну с НАТО. Подобные угрозы РФ использовала лишь для запугивания Запада. Путин ценит свой внутренний статус-кво и старается избегать рискованной политики для достижения собственных целей, говорится в отчете ISW.

"Путин также продолжает демонстрировать, что он остается предупредительным человеком, который уделяет большое внимание устранению рисков, даже несмотря на то, что его восприятие ситуации, с которой он сталкивается, расходится с реальностью", - отмечают в ISW.

Война в Украине: самое важное за последние сутки

Общие боевые потери захватнической армии РФ с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 132 тысячи 160 человек. Из них 870 человек ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута и еще 13 населенных пунктов Донецкой области. Отмечается, что основные усилия захватчики сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Украинская авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.