ВОЙНА В Украине Бундесвер анонсировал прибытие в Украину Leopard 2 и рекордную передачу Leopard 1

2023-02-08 17:00

Кроме того, Украина до конца текущего года получит около 80 танков Leopard А1, в 2024 - свыше 100.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским анонсировал прибытие первых танков Leopard 2 в Украину уже в конце марта, говорится в Twitter Бундесвера.

В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников по результатам переговоров с Писториусом намекнул на "много новостей".

"Мы провели плодотворный разговор. Это уже наша вторая встреча после встречи в формате "Рамштайн". Вскоре будет еще одна в таком же формате, однако в Брюсселе. Будет много позитивных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее, и после победы", - подчеркнул Резников.

Детали переговоров – заявление Писториуса о передаче Leopard 1

Писториус сообщил, что обсудил с Резниковым варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности для систем противовоздушной обороны.

"Я на своем посту около 2 недель. Хочу выразить солидарность с Украиной. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат – решительный. Не должно быть сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины", - отметил Писториус.

Также, по словам Писториуса, он обсудил с Резниковым снабжение Украины совместно с европейскими партнерами танками Leopard А1. "Их к лету будет 20-25, до конца года - около 80, а в течение 2024 года - более 100 единиц", - сказал он.

Писториус подчеркнул, что "Германия делает все возможное для поддержки ВСУ, потому что мы на вашей стороне. Верим, что Украина не сдастся, а воля защищать свою землю победит все".

Накануне ряд западных СМИ сообщили об одобрении правительством ФРГ реэкспорта более сотни боевых танков Leopard 1 для нужд украинских сил. При этом концерн Германии Rheinmetall указывает, что готов передать только 20-25 единиц этой техники Украины в этом году. Еще 88 - уже в следующем.

Отправка Украине немецких танков - что известно

Танки Leopard 1, как и танки Leopard 2, в любом случае придут слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российских военных, считают эксперты.

Германия слишком долго колебалась с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогла Украине с точки зрения политической стратегии.

На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.