ВОЙНА В Украине МАГАТЭ направит своих инспекторов на все АЭС Украины, - The Wall Street Journal

2023-02-17 20:34

МАГАТЭ направит своих инспекторов на АЭС Украины, - The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, агентство разместит своих инспекторов на территориях Ровенской, Южноукраинской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС.

Они будут наблюдать за режимом безопасности в условиях войны и осматривать степень разрушений после ударов по энергосистеме Украины, которые влияют на работу АЭС.

При этом в МАГАТЭ пока никак не комментируют сложную ситуацию с оказавшейся на временно оккупированной территории Запорожской АЭС. 

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Концерн Rheinmetall намерен запустить производство систем HIMARS в Европе 2023-02-17 19:31