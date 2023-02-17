МАГАТЭ направит своих инспекторов на все АЭС Украины, - The Wall Street Journal

МАГАТЭ направит своих инспекторов на АЭС Украины, - The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, агентство разместит своих инспекторов на территориях Ровенской, Южноукраинской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС.
Они будут наблюдать за режимом безопасности в условиях войны и осматривать степень разрушений после ударов по энергосистеме Украины, которые влияют на работу АЭС.
При этом в МАГАТЭ пока никак не комментируют сложную ситуацию с оказавшейся на временно оккупированной территории Запорожской АЭС.