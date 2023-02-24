ВОЙНА В Украине Польща офіційно підтвердила, що передасть Україні танки Leopard 2 найближчими тижнями

2023-02-24 09:31

Варшава підтримує і відправку винищувачів Міг-29 і F-16 до Києва, але поки що для реалізації цього рішення не досягнуто консенсусу між країнами НАТО.

Про це пише речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясін, повідомляє CNN.

За його словами, Варшава спрямує в Україну 14 танків Leopard 2. Окрім цього, його країна підтримує якнайшвидше відправлення винищувачів до Києва. Однак, усе ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.

«Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб все більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Все ж я оптиміст», – додав він.

Він нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.

«Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом», – сказав речник.