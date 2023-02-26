ВОЙНА В Украине рф намерена вернуться к обсуждению вопроса ядерного потенциала Британии и Франции, - путин

2023-02-26 21:00

 

Россия заявила о намерении вернуться к обсуждению вопроса ядерного потенциала Британии и Франции.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Путину задали вопрос, будет ли Россия в перспективе "подсчитывать боеголовки" Британии и Франции.

"Ну, конечно. Мы ведь в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя разве что не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее всего, политическая организация, а не военный блок. Ну, где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы из центра поля", - сказал диктатор.

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