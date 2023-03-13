ВОЙНА В Украине В Бахмуте может быть повтор Дебальцево - командир подразделения ВСУ

2023-03-13 20:43

В Бахмуте Донецкой области может быть повторение Дебальцево, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Об этом сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Сейчас в Бахмуте идут бои непосредственно на улицах… За каждый переулок идут стрелковые бои. Врагу за полторы недели удалось, например, из Ягодного продвинуться на 1,5 км в глубину к городу, где-то там до реки Бахмутки 700 метров», - сказал Ярославский.

По его словам, особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет чуть более 4 км.

«Без логистики нет ничего, ни ротации, ни подвоза БК. Враг это понимает и пытается в первую очередь перерезать логистику…Мы понимаем, что может быть повтор Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну… Из-за этой горловины в 4 км – это очень опасно», - рассказал Ярославский.

Дополнение

В Бахмуте российская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников. Украинские бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что возле окрестностей Бахмута находится много трупов оккупантов, которые никто не забирает.