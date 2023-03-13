ВОЙНА В Украине В Бахмуте может быть повтор Дебальцево - командир подразделения ВСУ

2023-03-13 20:43

 

В Бахмуте Донецкой области может быть повторение Дебальцево, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Об этом сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире одного из украинских телеканалов.

Цитата

«Сейчас в Бахмуте идут бои непосредственно на улицах… За каждый переулок идут стрелковые бои. Врагу за полторы недели удалось, например, из Ягодного продвинуться на 1,5 км в глубину к городу, где-то там до реки Бахмутки 700 метров», - сказал Ярославский.

По его словам, особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет чуть более 4 км.

«Без логистики нет ничего, ни ротации, ни подвоза БК. Враг это понимает и пытается в первую очередь перерезать логистику…Мы понимаем, что может быть повтор Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну… Из-за этой горловины в 4 км – это очень опасно», - рассказал Ярославский.

Дополнение

В Бахмуте российская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников. Украинские бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что возле окрестностей Бахмута находится много трупов оккупантов, которые никто не забирает.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Вагнеровцы" в Бахмуте попадут в украинскую "зону смерти" – британская разведка

2023-03-11 14:17

Бен Ходжес назвал стратегически идеальное направление для фатального разгрома оккупантов

2023-03-10 21:36

В боях за Бахмут враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своей армии

2023-03-10 09:31

Делать прогнозы – неблагодарное дело: в Минобороны ответили Столтенбергу на заявление о возможном падении Бахмута

2023-03-09 22:10

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестку на улице и кто имеет на это право

2023-03-13 21:36

В Бахмуте может быть повтор Дебальцево - командир подразделения ВСУ

2023-03-13 20:43

Герой Украины Александр Мациевский, которого роССияне расстреляли за слова "Слава Украине!", был гражданином Молдовы

2023-03-13 19:50

путин ищет, кого сможет обвинить в провалах роССии в войне - ISW

2023-03-13 17:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Мобилизация в Украине: могут ли вручать повестку на улице и кто имеет на это право 2023-03-13 21:36
В Бахмуте может быть повтор Дебальцево - командир подразделения ВСУ 2023-03-13 20:43
Герой Украины Александр Мациевский, которого роССияне расстреляли за слова "Слава Украине!", был гражданином Молдовы 2023-03-13 19:50
путин ищет, кого сможет обвинить в провалах роССии в войне - ISW 2023-03-13 17:48