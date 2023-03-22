ВОЙНА В Украине Удар врага по Киевской области - Вдалимир Зеленский отреагировал на трагедию в Ржищеве

2023-03-22 12:28

В городе Ржищев Киевской области спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. Количество жертв ночной дроновой атаки орков возросло до четырех. Об этом сообщила спикер регионального управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии УП 22 марта.

"Спасатели подняли тело мужчины. Это четвертый погибший", – сказала она.

Рубан отметила, что работы на месте трагедии продолжается – ищут еще людей, которые вероятно, могут быть под завалами. Среди погибших нет детей, все жертвы – взрослые.

Информация о возможных пострадавших детях сейчас уточняется.

Глава управления Нацполиции Киевщины Андрей Небитов уточнил, что погибшего мужчину нашли на пятом этаже разрушенного общежития.

"Четвертой жертвой стал 40-летний водитель. Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие", – отметил он.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну прошлую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", - написал Владимир Зеленский в Twitter.

Украинский лидер подчеркнул, что успех ВСУ на земле, в небе и море реально приближает мир.

"Полное соблюдение санкционного режима против россии реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - добавил он.