ВОЙНА В Украине С 31 марта украинцы смогут оформлять паспорта в Берлине без визита в посольство

2023-03-31 09:31

В Берлине в тестовом режиме открылся центр по оформлению документов, где украинцы, которые находятся за рубежом, смогут оформить паспорт. Об этом сообщает центр обслуживания граждан Паспортный сервис.

Отмечается, что центр заработает 31 марта по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

Посетителей будут обслуживать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 по "живой" очереди.

Напомним, население Германии в 2022 году выросло до рекордно высокого уровня в 84,3 млн человек из-за массового въезда в страну украинских беженцев.

По данным МВД ФРГ, в немецкий регистр иностранцев уже внесены 1 045 854 украинских беженцев. Примерно 80% из них - женщины, около трети - дети и подростки.